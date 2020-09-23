Кабмин продлил срок подачи документов на получение господдержки в садоводстве и животноводстве

23 сентября на заседании Кабинета министров одобрено постановление, которым предусмотрен перенос сроков подачи документов на получение сельхозпроизводителями государственной поддержки в области садоводства и животноводства с октября на ноябрь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, постановление вносит изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства (постановление Кабмина №587) и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (постановление Кабмина №107).

"На сегодняшний день количество документов, необходимых для получения государственной поддержки и механизм их представления, максимально упрощен. Однако в связи с обращением профильных ассоциаций возникла потребность в увеличении сроков подачи документов по некоторым из направлений. Принятое решение позволит увеличить количество потенциальных получателей государственной поддержки и привлечь финансирование в отрасль сельского хозяйства", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, документы будут подавать до: