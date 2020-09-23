Кабмин продлил срок подачи документов на получение господдержки в садоводстве и животноводстве
23 сентября на заседании Кабинета министров одобрено постановление, которым предусмотрен перенос сроков подачи документов на получение сельхозпроизводителями государственной поддержки в области садоводства и животноводства с октября на ноябрь.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
В частности, постановление вносит изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства (постановление Кабмина №587) и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (постановление Кабмина №107).
"На сегодняшний день количество документов, необходимых для получения государственной поддержки и механизм их представления, максимально упрощен. Однако в связи с обращением профильных ассоциаций возникла потребность в увеличении сроков подачи документов по некоторым из направлений. Принятое решение позволит увеличить количество потенциальных получателей государственной поддержки и привлечь финансирование в отрасль сельского хозяйства", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Так, документы будут подавать до:
- 1 ноября - для получения частичного возмещения стоимости за приобретенный посадочный материал (плодово-ягодных культур, винограда, хмеля) и проведенные работы (сооружение обои и установка систем капельного орошения и приобретение материалов, необходимых для проведения таких работ);
- 1 ноября - для получения частичного возмещения стоимости объектов (холодильников для хранения плодов, ягод, столовых сортов винограда и хмеля собственного производства, цехов первичной переработки технических сортов винограда, плодов и ягод собственного производства, объектов по замораживанию плодов и ягод производителям, которые выращивают плоды и ягоды);
- 1 ноября - для получения частичного возмещения стоимости линий (для товарной обработки плодов и ягод, для сушки плодов, ягод и хмеля, для переработки плодов, ягод и технических сортов винограда на соки, пюре, виноматериалы), техники и оборудования (для проведения технологических операций в виноградарстве, садоводстве и хмелеводстве);
- 15 ноября - для получения частичного возмещения стоимости животноводческих объектов;
- 15 ноября - для получения частичного возмещения стоимости объектов по хранению и переработке зерна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль