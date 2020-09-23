Из банка Януковича через "Международный инвестиционный банк" вывели 1,4 миллиарда, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения Национального банка о наложении штрафа на АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) Петра Порошенко за нарушения, связанные с выведением средств из "Всеукраинского банка развития" (ВБР) Александра Януковича.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в связи с этим регулятор решил обнародовать основания для наложения штрафа, передает БизнесЦензор.

При этом средства, уплаченные АО "МИБ" как штраф, возвращены банку Национальным банком в добровольном порядке.

НБУ уточнил, что в феврале 2018 года оштрафовал МИБ на 2,02 млн грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставления банком документов по запросу НБУ.

"В частности, регулятором установлено, что за период с 8 августа 2016 года до 8 июня 2017 года на счета 15 физических лиц и одного юридического лица поступили средства от ПАО "Всеукраинский банк развития" (в состоянии прекращения) с назначением платежа "Перечисление средств согласно реестру кредиторов ПАО "ВБР" на общую сумму около 1,7 млрд грн, около 1,4 млрд грн из которых, как правило, в тот же или ближайшие рабочие дни было получено наличными через кассу головного офиса банка", – сообщили в НБУ.

При этом выявлено, что из указанных 15 человек 8 физлиц были сотрудниками"ВБР", из которых 1 клиент по информации из открытых источников на момент открытия счета в АО "МИБ" работал прокурором в так называемой "Генеральной прокуратуре ДНР", еще 1 человек был акционером одной из компаний Александра Януковича, 1 человек был старшим юрисконсультантом корпорации, владельцем которой является Александр Янукович.

НБУ также установил, что средства, которые вносились на депозитные счета физических лиц - работников ПАО "ВБР" в период 2012 - 2014 годов (в суммах от 12 до 67 млн ​​грн) в десятки , а иногда в сотни раз (от 26 до 210 раз) превышали суммы полученных ими доходов (заработной платы, пенсии) за соответствующий период.

При этом уже из банка Порошенко средства в сумме 570 млн грн по договорам в пользу третьих лиц – бывших сотрудников банка Януковича получены физическим лицом - владельцем офисного центра, в котором находился офис "формального собственника" недвижимости, в которой проживал Виктор Янукович.

НБУ также обращает внимание, что в отношении трех клиентов банка - физических лиц были приняты судебные решения о наложении ареста на денежные средства, что заблокировало возможность получения указанными клиентами средства в сумме около 290 млн грн на время проведения проверки.

При этом по доверенности от большинства из вышеуказанных 15 клиентов МИБа действия за них осуществлялись доверенными лицами, одним из которых является адвокат, работавший в компании Александра Януковича, который также представлял интересы клиентов ПАО "ВБР".

В части одного клиента МИБа - юридического лица установлено, что банк проводил финансовые операции этого юридического лица, связанные, в частности с обналичиванием 320 млн грн, при чем, по мнению НБУ, банк нарушил правила финмониторинга.

НБУ также отмечает, что банк Порошенко не использовал право обращаться с запросами с целью получения информации, касающейся изучения клиентов, не отказался от проведения или приостановки финансовых операций при наличии соответствующих оснований.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.

"Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.