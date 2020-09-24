В Харьковском горсовете первый раз заседал оргкомитет украинской Кремниевой Долины

Сегодня в Харьковском городском совете прошло первое заседание рабочей группы по реализации проекта "Украинская Кремниевая долина" на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского.

Об этом сообщает региональное информагентство SQ, передает БизнесЦензор.

План действий во исполнение соответствующего поручения президента Зеленского обсуждали представители городской власти, команды Ярославского (генерального инвестора и координатора проекта), IT-компаний, а также ректора ведущих профильных вузов города.

Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" от DCH, рассказал о текущем статусе проекта "Украинская Кремниевая долина": "Уже сейчас с нами работают лучшие зарубежные архитекторы и коммерческие консультанты. Мы планируем создать полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрение их в производство. В частности, здесь будут самые лучшие условия для представителей IT-индустрии – возможно, в том числе и из белорусских компаний".

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов подтвердил готовность городской власти участвовать в создании украинской Кремниевой Долины: "То, что это будет именно в Харькове - отлично. Сегодня здесь мы собрались, чтобы обсудить все связанные с этим вопросы. У проекта действительно сильный инвестор. Город понимает, что со своей стороны тоже необходимо будет вкладывать деньги, мы готовы к этому". Он подчеркнул, что важно обеспечить достойный масштаб проекта, и для этого у города есть все предпосылки: "Мы не можем сделать проект в масштабе "спичечного коробка" на базе "Хартрона". Даже при всем уважении к "Хартрону". Проект "Украинской Кремниевой долины" будет реализован на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ". И это показатель его масштабности".

Участники рабочей группы обсудили статус проекта, его этапы и стратегию развития, подтвердили готовность участвовать в его реализации. Ректор Харьковского национального университета им. Каразина подчеркнул, что: "Феномен американской кремниевой долины пока еще в мире никто не повторил. У нас есть такой шанс. Во-первых, нужен мозг. У нас есть много вузов, много профессоров, студентов много, но они все порознь существуют. А их необходимо объединить, чтоб была общая работа. Во-вторых, нужен город. Он есть - Харьков. Правда, Харькову не хватает драйва: для людей важен комфорт не с точки зрения, вот мой стул и моя работа, а комфорт с настроением, вопрос логистики, инфраструктуры, всего прочего. Но в Харькове есть Ярославский, все получится".

Второе заседание рабочей группы по реализации проекта "Украинская Кремниевая долина" планируют провести на базе одного из харьковских вузов, в повестке дня – проект дорожной карты проекта с учетом всех предложение членов "оргкомитета".

Как сообщают харьковские СМИ, практически одновременно с заседанием в горсовете председатель ХОГА Алексей Кучер посетил завод "Хартрон", по его словам, выполняя поручение Зеленского собрать информацию о насущных проблемах промышленных предприятий региона. Здесь же он сделал заявление о намерении создать "кремниевую, силиконовую или харьковскую долину". Примечательно, что вначале года подобная же ситуация с заявлениями главы области, повторяющими инициативы на уровне города, была замечена во время попытки Кучера создать свой штаб по борьбе с коронавирусом, автономный от антикризисной инициативы Кернеса и Ярославского. О результатах деятельности "антиковидной" областной структуры неизвестно. Также нет информации о том, какие важные для таких предприятий, как харьковских "Электротяжмаш" и завод им. Малышева, были приняты после ранее состоявшихся подобных визитов губернатора на промпредприятия региона.