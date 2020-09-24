Криворожский железорудный комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу из-за протестов
Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" заявляет о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими.
Об этом сообщает пресс-служба КЖРК, передает БизнесЦензор.
Руководство компании призывает горняков к переговорам на поверхности.
В протестах участвуют работники шахт "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская" и "Терновская".
Читайте также Чи можуть Коломойський з Ахметовим підняти зарплату своїм рудокопам
Как сообщал БизнесЦензор, почти 400 шахтеров из шахт, входящих в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат", объявили забастовку под землей с требованиями увеличения зарплаты и улучшения условий труда.
Шахты "Октябрьская", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского.
