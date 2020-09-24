БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 199 28

Криворожский железорудный комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу из-за протестов

Криворожский железорудный комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу из-за протестов

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" заявляет о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими.

Об этом сообщает пресс-служба КЖРК, передает БизнесЦензор.

Руководство компании призывает горняков к переговорам на поверхности.

В протестах участвуют работники шахт "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская" и "Терновская".

Читайте также Чи можуть Коломойський з Ахметовим підняти зарплату своїм рудокопам

Как сообщал БизнесЦензор, почти 400 шахтеров из шахт, входящих в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат", объявили забастовку под землей с требованиями увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

Шахты "Октябрьская", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского.

страйк (89) Кривий Ріг (274) протест (46) шахта (396) шахтарі (290)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Гудок падло получает миллиардные прибыли, покупает за границей яхты и замки за сотни миллионов долларов а своим рабочим зарплату не платит. Кто там рассказывал что Гудок кормит всю Украину благодаря высоким тарифам и дотациям из бюджета?
показати весь коментар
24.09.2020 11:36 Відповісти
+11
Самое интересное что ети металурги и шайтеры завтра опять проголосуют за Жопоблок и безальтернативного Гудка
показати весь коментар
24.09.2020 13:30 Відповісти
+9
Ось так і треба боротися з олігархичною системою в країні за своє гідне життя.
показати весь коментар
24.09.2020 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Криворожский железорудный комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу из-за протестов - Цензор.НЕТ 1300
показати весь коментар
24.09.2020 11:27 Відповісти
Ось так і треба боротися з олігархичною системою в країні за своє гідне життя.
показати весь коментар
24.09.2020 11:27 Відповісти
Гудок падло получает миллиардные прибыли, покупает за границей яхты и замки за сотни миллионов долларов а своим рабочим зарплату не платит. Кто там рассказывал что Гудок кормит всю Украину благодаря высоким тарифам и дотациям из бюджета?
показати весь коментар
24.09.2020 11:36 Відповісти
кто тебе сказал, что этим бастунам не платят з\п???
показати весь коментар
24.09.2020 18:35 Відповісти
Він платить. Проте шахтарі хочуть підвищення платні, кращі умови і т.д. В принципі, мають повне право бастувати.
показати весь коментар
24.09.2020 19:50 Відповісти
Это к Юзику, там его вотчина.
Юзик, дай кАманду!
показати весь коментар
24.09.2020 11:36 Відповісти
Коломойша ахмєт та падлошенко три головні причини чому ми найбідніші в євоопі та майже в світі
показати весь коментар
24.09.2020 12:14 Відповісти
Тримайтеся гірники не відступайте!
показати весь коментар
24.09.2020 12:51 Відповісти
Самое интересное что ети металурги и шайтеры завтра опять проголосуют за Жопоблок и безальтернативного Гудка
показати весь коментар
24.09.2020 13:30 Відповісти
Ниукого не закрадывалась мысль почему цена на нашу продукцию дороже европейской а зарплаты у наших людей в 10 раз меньше европейских? Уже несколько лет покупаю польские товары которые и дешевле наших и качественнее. И ума не приложу почему за наши товары говняного качества дерут такие бешенные деньги при том что работникам производящим ети товары платят нищенские зарплаты?
показати весь коментар
24.09.2020 13:33 Відповісти
Потому, что потребляют на 60% больше энергии на единицу товара, чем в Польше, выпускают его на оборудовании эпохи Карла Маркса, имеют намного более рискованные экономические условия и соответственно много более высокие ставки кредитования, коррупционная составляющая выше. Думаю, это основные элементы себестоимости.
показати весь коментар
24.09.2020 14:08 Відповісти
в среднем - по производственным отраслям , по материалам DW , немецкий рабочий производит в 14 раз больше единицы - продукции на соотношение времени и затрат на единицу продукции чем наш рабочий...., ну плюс все остальное перечисленное...мы отстали навсегда...
показати весь коментар
24.09.2020 15:48 Відповісти
тому що мафія/олігархат забирає левову частку доходів більшості підприємств + надої з бюджету.
Коррупція - вважай це ще один (тіньовий) податок для економіки
показати весь коментар
25.09.2020 19:33 Відповісти
Молодцы протестующие,желаю им успеха,и удовлетворения всех их требований.К чему только не прикоснется рука Коломойского,все превращается в труху и пепел.Так было и есть в Украине,так есть и в США.Все предприятия,что он там купил стали банкротами,Беня заработал миллионы и миллиарды,а его работники долги по зарплате.Схемы у него не затейливые,простые,но эффективные по своему цинизму.Набрать кредитных денег по больше под любой процент,вывести эти деньги в офшоры через подставные фирмы,отмыть их через скупку-продажу дорогой недвижимости, и объявить дефолт.Или доить государственные или полугосударственные предприятия через подконтрольный ему менеджмент.Незатейливо,просто,и эффективно,если конечно иметь своего ручного президента.А у нас к сожаление это так и есть.
показати весь коментар
24.09.2020 13:35 Відповісти
знаем и понимаем все это и что....
показати весь коментар
24.09.2020 15:49 Відповісти
А разве при других президентах Коломойский так не делал? Да и не только он.
показати весь коментар
24.09.2020 19:25 Відповісти
Ось тому ніде в світі єврейський бізнес не допускають до державної влади.
показати весь коментар
24.09.2020 20:05 Відповісти
КР с одного самого богатого города превращен в помойку везде разруха, дорог вообще нет, мусор на обочинах и в балках метровыми слоями, их метро вообще надо закрыть и не позорится… но есть оазис это станция роковата)), среди говна они построили мини дворец на два этажа и туда смогли втиснуть два лифта))
показати весь коментар
24.09.2020 13:39 Відповісти
Не всё так плохо как ты пишешь.
показати весь коментар
24.09.2020 13:49 Відповісти
Лохи сначала голосуют за клоунов, потом удивляются.
показати весь коментар
24.09.2020 13:51 Відповісти
И кто кого?
показати весь коментар
24.09.2020 15:55 Відповісти
и почему я не удивлен? прочитал, хозяева бабломойский ( редкостная мразь) и бандит донецкий ахметка, еще большая мразь. как по мне, эти мрази давно уже должны топтать зону с полной конфискацией всего награбленного.только кто ж их посадит, когда все схвачено и за все заплачено. сначала ахметка все порешал с сывочелым барыгою а сча ахметка кормит зебарана с его шоблой.
показати весь коментар
24.09.2020 17:02 Відповісти
Что-то непонятно. ИХ посодят, или дадут медаль Героя Украины?
показати весь коментар
24.09.2020 18:54 Відповісти
Ну так какраз эти олигархи ничего не вкладывали в модернизацию а наоборот догрызали ранее сворованные предприятия и все деньги вывозили на Запад и Израиль. Понятно что производительность труда на старых технологиях будет низкая а себестоимость продукции-высокая. Украина 30 лет проедает наследие СССР почти ничего не вкладывая в развитие современных производств-поэтому мы такие бедные а наши банд-олигархи такие богатые.
показати весь коментар
24.09.2020 21:26 Відповісти
Лохи проголосовали за клоуна которого раскручивал олигарх который перед этим совершенно открыто украл у Украины через Приватбанк 5 млрд долларов-тоесть у каждого по 80 баксов включая детей и стариков. Лохам нравится когда у них открыто вытягивают деньги из карманов. Беня даже будучи опальным при Порошенко-всеравно ухитрился украсть больше все вместе взятых олигархов за 5 лет. Сколько он украдет при Зеленском? Думаю еще больше
показати весь коментар
24.09.2020 21:31 Відповісти
В Беларуси средняя ЗП больше, чем в УКРАИНЕ, на 70 долларов, и всё равно люди бастуют. А уж против маланской банды украинским рабочим бастовать сам Бог велел
показати весь коментар
24.09.2020 22:19 Відповісти
Да тока к нам за шмотками приезжают. Бо у них дорого.
показати весь коментар
25.09.2020 06:19 Відповісти
Криворогие любители Зе, по примеру их бубочки,
должны еще сплясать своим божкам-комбинаторам
Ахметову и Коломойскому
за "транш".
показати весь коментар
25.09.2020 02:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 