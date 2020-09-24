Украина и Словакия договорились о полетах в аэропорт Ужгорода (обновлено)

Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение о предоставлении украинской стороне права предоставлять авиационные услуги в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород", что позволит возобновить полноценное функционирование этого аэропорта.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-служба Мининфраструктуры.

"В силу географических и других особенностей аэропорта "Ужгород", который находится практически на границе со Словакией, вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме невозможен без использования территории этого государства. Срок предыдущего межправительственного соглашения, который регулировал данный вопрос, истек, и мы упорно работали вместе со словацкой стороной над возобновлением договоренностей для полноценного запуска аэропорта", – пояснил Владислав Криклий.

По словам министра, подписание этого соглашения также будет способствовать укреплению взаимных двусторонних отношений в сфере гражданской авиации между Украиной и Словакией и в части расширения возможностей международных авиаперевозок.

Криклий также выразил надежду на скорое завершение согласования технических вопросов, касающихся реализации соглашения и подписание сторонами имплементационного протокола в месячный срок.

В министерстве напомнили, что соглашение было парафировано обеими странами в ходе переговоров в Киеве еще 18 декабря прошлого года. Документ учитывает вопросы безопасности и оборонные аспекты, вытекающие из членства Словакии в НАТО, а также из факта, что общая украинско-словацкая граница является внешней границей Альянса.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.