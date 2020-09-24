Украина и Словакия подписали меморандум о строительстве логистических центров на границе

Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках "Экономического пояса Шелкового пути", который предусматривает создание в обеих странах мультимодальных логистических центров (терминалов) по обработке грузов на этом маршруте.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словацкой Республики Андрей Долежал, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-служба Мининфраструктуры.

"И Украина, и Словакия крайне заинтересованы развивать свой транзитный потенциал и совершенствовать процессы организации доставки грузов в контейнерах из стран ЕС в Китай и в обратном направлении. В начале сентября мы провели консультации со словацкой стороной по активизации сотрудничества в развитии Шелкового пути через территории Украины и Словакии. И сегодня закрепляем их соответствующим Меморандумом", – прокомментировал подписание документа Владислав Криклий.

По словам министра, подписание Меморандума будет способствовать созданию условий для дальнейшего развития мультимодальных перевозок в сообщении между Азией и ЕС через Украину и Словакию, а также для увеличения количества маршрутных контейнерных поездов, которые будут использоваться для комбинированных грузовых перевозок.

Документ также призван обеспечить перевод в практическую плоскость проекта по созданию мультимодальных логистических центров, которые будут обрабатывать грузы на маршруте "Шелкового пути", что позволит сформировать соответствующую двустороннюю рабочую группу и создать основу для проведения переговоров с китайской стороной.

Стороны также планируют разработать общий подход к организации движения контейнерных поездов, курсирующих между Азией и ЕС через Украину и Словакию.

Меморандум заключен на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания.

Владислав Криклий также подтвердил готовность активизировать работу сторон по развитию логистических терминалов в Чопе, Мукачево и Кошице, которые могут стать воротами между Азией и Европой, и обратился с предложением совместного поиска финансовых ресурсов для реализации проекта "Создание мультимодального логистического центра между Украиной и Словакией на базе существующего терминала в Чопе".