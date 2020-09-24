Минцифры работает над проектом "Дія Сity", который позволит удвоить валютные поступления от IT

Министерство цифровой трансформации Украины работает над проектом "Дія Сity", представляющего собой особый правовой режим для креативной экономики. По оценкам Минцифры, внедрение "Дія Сity" позволит увеличить количество рабочих мест в IT-индустрии до 450 тыс. к 2025 году и удвоить к этому времени валютные поступления от IT – до $11,8 млрд в год.

Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Александр Борняков в авторском материале на ЛIГА.net, передает БизнесЦензор.

Замминистра пояснил, что практическое воплощение "Дія City" базируется на особых режимах правового и налогового регулирования, а также специальной процедуре разрешения споров. С правовой точки зрения статус "Дія City" будет закреплен отдельным законом. Он установит виртуальное экономическое пространство и зоны полномочий ее участников. Налоговые и трудовые отношения будут зафиксированы отдельными изменениями в Налоговый и Трудовой кодексы.

Резиденты "Дія City" – IT-компании, чья деятельность соответствует специально разработанным КВЭДам для "Дія City".

"Исчерпывающий и довольно жесткий перечень требований к потенциальным резидентам является главным предохранителем против налогового каннибализма, мошенничества и недобросовестных предпринимателей. Ведь главная концепция "Дія City" – налоговые стимулы для успешных IT-компаний. Для "Дія City" мы предлагаем применять налог на выведенный капитал по ставке 10%. Сейчас мы согласовываем эту норму с профильным комитетом ВР, надеемся, законодатели поддержат нашу инициативу", – рассказал Борняков.

Он также отметил, что сейчсас меняется налоговая модель для работников компаний. НДФЛ составит 5%, военный сбор – 1,5%, ЕСВ с минимальной заработной платы.

"Кроме того, мы планируем защитить резидентов "Дія City" от проверок и необоснованных расследований. Мы предлагаем изменить процедуру процессуальных действий, чтобы исключить необоснованные обыски, изъятие техники и документации", – указывает Борняков.

По словам заместителя министра, предложения Минцифры приближают условия ведения IT-бизнеса в Украине к лучшим мировым моделям.

"Главным результатом создания "Дія City" станет конкурентоспособный и востребованный продукт украинской цифровой экономики. Наши предложения приближают условия ведения IT-бизнеса к наиболее развитым мировым моделям. Эти и другие меры внедрили Франция, Великобритания, Ирландия и другие страны, на чьи успехи креативных индустрий точно следует ориентироваться. Мы надеемся, что благодаря "Дія City" рабочие места в отрасли возрастут до полумиллиона работников в 2025 году. А с 2020 по 2025 годы мы ожидаем практически удвоение IT-отрасли в Украине с $6 млрд до $11,8 млрд", – добавил Бортников.