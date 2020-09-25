Итоги недели: Тайные операции олигархов, споры о курсе гривни и убытки "Нафтогаза"

Главные новости экономики за неделю 21 - 25 сентября.

ФИНАНСЫ

МВФ требует сократить дефицит госбюджета на 2021 год

Кабинет министров ведет консультации с экспертами МВФ о сокращении запланированного правительством дефицита госбюджета в 2021 году в размере 6% ВВП или около 270 млрд грн, признал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал, что Нацбанк предлагал строить проект госбюджета-2021 на базе более консервативного прогноза, а также отметил возможные сложности с финансированием дефицита госбюджета в таком объеме.

Кабмин решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 миллиарда

Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего госзайма. Ранее глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявлял, что банк нуждается в докапитализации на 10 млрд грн.

Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, – Dragon Capital

Новая команда Национального банка дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни, заявил глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. Ранее изменения в курсовой политике НБУ также отмечал ряд банкиров.

В свою очередь правление Нацбанка утверждает, что регулятор не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, а определенное изменение тактики на межбанковском валютном рынке в НБУ поясняют кадровыми изменениями в соответствующем департаменте.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 18 раз

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло всего 329,65 млн грн, по сравнению с 6,03 млрд грн неделей ранее. При этом Минфин был вынужден повысить ставку по облигациям сроком обращения 1 год.

Продажа валюты Нацбанком превысила $160 миллионов за неделю

Национальный банк с 21 по 25 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160,5 млн, что более чем вдвое больше, чем неделей ранее ($71 млн). На фоне увеличения объемов интервенций официальный курс гривни за неделю снизился с 28,17 грн/$ до 28,27 грн/$.

Нацбанк решил ликвидировать банк "Аркада"

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада". По данным Фонда гарантирования, вкладчикам банка выплатят 285 млн грн возмещения, более 90% вкладчиков получат вклады в полном объеме.

Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза ​​завершил работу на этой должности, сообщили в НБУ. Береза ​​возглавлял этот департамент с июня 2015 года.

"Райффайзен банк Аваль" утвердил выплату дивидендов на 4,3 миллиарда

Акционеры "Райффайзен банка Аваль" приняли решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 4,27 млрд грн (90% прибыли), они будут выплачены до конца ноября.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства ускорилось в августе до 5,3%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе в годичном измерении снизилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%, сообщил Госстат.

Минэкономики ухудшило оценку собранного урожая

Минэкономики пересмотрело промежуточные результаты уборочной кампании 2020 в сторону понижения с учетом данным Госстата. Так, по состоянию на средину сентября министерство сообщает о 36 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур, хотя еще еще 13 августа в Минэкономики сообщали о 36,7 млн тонн.

ВЛАСТЬ

Кабмин создал регулятора рынков азартных игр и лотерей

Кабинет министров принял постановление о создании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В новом органе будет работать до 230 человек, а Верховная Рада уже выделила на его запуск в текущем году 5,87 млн грн из госбюджета.

Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Законом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году госгарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. В 2021 году объем гарантий по этой программе планируют увеличить до 10 млрд грн.

Зеленский назначил заместителем главы Управления делами бывшую одесскую чиновницу

Президент назначил заместителем руководителя Госуправления делами Марию Стоцкую. В 2013-2014 годах она была заместителем известного своими пророссийскими взглядами городского головы Одессы, члена "Партии Регионов" Алексея Костусева, а до этого длительное время работала в ГАИ.

ЭНЕРГЕТИКА

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Российский "Газпром" заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре, сообщили в НАК "Нафтогаз Украины". В компании подчеркнули, что за дополнительный транзит "Газпром" заплатит по более высокому тарифу.

"Нафтогаз" заврешил первое полугодие с убытком в 11,5 миллиарда

Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 года составил 11,54 млрд грн, тогда как за 6 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн.

Глава правления НАК Андрей Коболев пояснил такие результаты работы компании падением мировых цен и снижением спроса на энергоресурсы, а также с потерей доходов от транзита газа.

Зеленский поручил передать Кабмину управление "Энергоатомом" и достроить Хмельницкую АЭС

Президент Владимир Зеленский своим указом поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.

ДТЭК Ахметова начал покупать электроэнергию "Энергоатома" на экспорт

ООО "Д.Трейдинг", входящее в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, выкупило 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" на экспорт с периодом поставки в октябре по цене 1017 грн за МВт-ч. Раньше электроэнергию "Энергоатома" для экспорта в Беларусь покупала только группа "Нафтогаз".

"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков отопления и горячей воды на 45%

В сентябре цена на газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) составит 4318,99 грн за тысячу кубометров, тогда как в августе она составляла 2 979,16 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и транспортировки), сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

"Роснефть" останавила экспорт базовых масел в Украину

"Роснефть" прекращает отгрузку в Украину масел, которые украинскими производителями применяются преимущественно применяются как базовые. Ранее прекратили отгрузку в Украину базовых масел второй крупнейший российский производитель – "Лукойл". В 2019 году на Россию пришлось 90,5% импортных поставок этой продукции.

ТРАНСПОРТ

Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород"

Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит обеспечивать взлет и посадку самолетов в аэропорту "Ужгород" с использованием воздушного пространства Словакии, что позволит возобновить полноценное функционирование этого аэропорта.

Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за угон авто

Согласно закону, за незаконное завладение транспортным средством упразднено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

КОРПОРАЦИИ

Ахметов продал свою сеть АЗС

Группа Рината Ахметова SCM продала принадлежащую ей сеть автозаправочных станций "Параллель". Покупатель и сумма сделки пока не звестны. Переговоры о продаже сети велись с 2013 года, после оккупации части Донбасса она потеряла больше половины своих АЗС, сейчас их 60.

Криворожский железорудный комбинат Ахметова и Коломойского остановил работу из-за протестов

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" заявила о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими, которые требуют повышения зарплат.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чи можуть Коломойський з Ахметовим підняти зарплату своїм рудокопам

Российский "Сбербанк" подал иск против ДТЭК Ахметова в Голландии

Окружной суд Амстердама по требованию "Сбербанка России" к DTEK Energy B.V о выплате примерно $45,1 млн ввел обеспечительные меры в отношении ряда активов ДТЭК в Голландии. Требования "Сбербанка" связаны с долгами российских угольных шахт ДТЭК Рината Ахметова.

Суд признал банкротом "Киевэнерго" Ахметова

Хозсуд Донецкой области признал банкротом АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО "Киевэнерго") Рината Ахметова и открыл ликвидационную процедуру. Компания осталась должна около 800 млн грн компаниям группы "Нафтогаз", но управлять ликвидацией будет другая компания Ахметова, которая заявила долг на 1,1 млрд грн.

"Нафтогаз" выплатит 1,8 миллиарда по арбитражу с "Карпатыгазом" и Misen

"Нафтогаз" по итогам арбитража планирует выплатить ООО "Карпатыгаз" и шведской Misen Enterprises AB компенсацию за увеличение доли в имуществе совместной деятельности в размере 1,8 млрд грн. СМИ связывают Misen с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, однако в самой компании эту информацию отрицают.

Хмельницкий продал Баграеву свою долю в крупнейшем операторе наружной рекламы

Компания UFuture Василия Хмельницкого продала 50% крупнейшего национального оператора наружной рекламы "РТМ-Украина" его второму совладельцу – основателю компании "Таврийские игры", экс-депутату Николаю Баграеву. Стоимость сделки не разглашается.

У жены Медведчука появился строительный бизнес в Москве

Жена кума Владимира Путина и председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко в начале осени стала собственницей российской компании, которая специализируется на строительстве, инженерных работах и проектировании, выяснили журналисты программы "Схемы".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Крупнейшие западные банки могли помочь украинским олигархам отмыть миллиарды долларов, – FinCEN

Согласно документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), украинские олигархи проводили через крупнейшие западные банки подозрительные сделки на миллиарды долларов США.

В полученных раследователями данных – сведения об операциях Фирташа с деньгами банка "Надра", переводе более $750 млн Коломойским в США через Deutsche Bank, операциях компаний Ахметова через британский банк Barclays на сумму около $2 млрд и о финансах ряда других украинских бизнесменов и политиков.

Суд отказался отменить решение прокурора о прекращении дела "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отменить постановление прокурора о закрытии криминального производства по так называемому делу "Роттердам+", подозреваемыми по которому проходили топ-менеджеры ДТЭК Рината Ахметова. Это решение еще может быть оспорено в Апелляционной палате ВАКС.

Подозреваемый в коррупции нардеп от партии Зеленского вышел под залог в 3 миллиона

За подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко ("Слуга народа", после получения подозрения исключен из фракции) внесли залог в 3 млн грн, после чего он вышел из СИЗО. По данным следствия, он требовал взятку за внесение поправок в законопроект в интересах частной фирмы.

Суд освободил от реального наказания последнего фигуранта дела "рюкзаков Авакова"

Суд освободил от наказания Владимира Литвина, который взял на себя всю вину в деле о растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии (так называемых "рюкзаков Авакова"), поскольку истек его двухлетний испытательный срок. НАБУ задерживало по делу сына Авакова и его бывшего заместителя Чеботаря, но они избежали какого-либо наказания.

Из банка Януковича через "Международный инвестиционный банк" вывели 1,4 миллиарда, – НБУ

Национальный банк опубликовал итоги проверки в "Международном инвестиционном банке" (МИБ) семьи Порошенко, которые показали, как через кассу банка были выведены по меньшей мере 1,4 млрд грн депозитов из банка ВБР Александра Януковича. НБУ оштрафовал МИБ на 2 млн грн за нарушение финмониторинга, но банк отменил штраф через суд.

CБУ обнаружила миллион наличными в холодильнике топ-менеджеров "Укрзализныци"

СБУ разоблачила коррупционную схему при проведении контейнерных перевозок в "Укрзализныце", в ходе проведенных обысков часть средств от незаконной схемы на сумму 1,2 млн грн была обнаружена в холодильнике руководителей компании. В "Укрзализныци" скандал не комментируют.