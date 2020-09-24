"Укравтодор" направит $65 миллионов кредита на строительство дорог к границе с Россией

На дорожные проекты в Луганской области будет направлено $65 млн средств кредита Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по проекту "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (ЗВ), общим объемом $100 млн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" по итогам переговоров о реализации проекта, передает БизнесЦензор.

По словам главы ведомства Александра Кубракова, за эти средства планируется восстановить еще 183 км дорог в регионе в дополнение к 500 км государственных дорог, роботы на которых ведутся в этом году.

В частности, за кредитные средства планируют отремонтировать дороги Н-26 Чугуев - Меловое, Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск, Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут. Таким образом, все эти три дороги ведут к пунктам пропуска на границе с Россией.

В ведомстве ожидают, что соглашение о займе будет подписано до конца 2020 года.

Также для реализации проектов планируется привлечь дополнительное финансирование от Европейского инвестиционного банка. После проведения переговоров и подписания соглашения с ЕИБ на дорожные проекты Востока Украины будет дополнительно привлечено еще 100 млн евро кредитных средств.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 14 сентября уполномочил вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о займе "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)".

Кредит планируется привлечь на срок 27 лет с льготным периодом 12 лет с плавающей ставкой LIBOR плюс переменный спред.

Согласно данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, проект предусматривает инвестиции в возобновлении сельского хозяйства через реализацию отдельных с/х субпроектов, направленных на преодоление последствий вооруженной агрессии России на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.