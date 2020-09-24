Фирме окружения Медведчука разрешили построить "объект дорожного сервиса" высотой 15 этажей

Департамент градостроительства и архитектуры 20 августа выдал ООО "КИБ" градостроительные условия и ограничения на строительство "объекта дорожного сервиса" на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Оболонском районе.

Согласно данным Департамента, предельно допустимая высота объекта – 45 метров (ориентировочно 15 этажей), окончательная высота будет определена проектной документацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

При определении высоты Департамент сослался на постановление Кабмина, которым утверждено Положение об использовании воздушного пространства Украины. Этим документом установлено, что строительство объектов высотой 45 и более метров в радиусе до 50 км аэродромов должно быть согласовано с Госавиаслужбой и Минобороны.

Строительство запланировано на участке площадью 0,19 га, которая согласно Генплану является территорией улиц и дорог, а по целевому назначению – для строительства автозаправочной станции и кафе с сопутствующими сооружениями.

У ООО "КИБ" рядом с указанным участком в аренде находится еще четыре участка общей площадью 0,06 га.

Кроме того, "КИБ" арендует рядом по ул. Богатырской еще четыре участка общей площадью 0,29 га. В 2018 году фирма получила исходные данные на строительство на них многотопливного автозаправочного комплекса предельной высотой 5,9 м. В июне этого года "КИБ" зарегистрировал в столичном ГАСИ сообщение о начале строительных работ.

Владельцем и руководителем ООО "КИБ" является Андрей Руденко. По данным Youcontrol, эта фирма входит в группу "Протон Энерджи Групп" (Proton Energy Group), которая контролируется Ниссаном Моисеевым.

Моисеев является бенефициарным владельцем ООО "Глуск Украина" (сеть АЗС Glusco), которое в 2017 году стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Ниссан Моисеев также является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина, бывшего представителя Украины в Минской трехсторонний контактной группе.

Как отмечаетиздание, похожая застройка состоялась на проспекте Леся Курбаса на конечной скоростного трамвая, где фирма с орбиты экс-заместителя Черновецкого Дениса Басса построила на территории улиц и дорог ТРЦ "Апрель".