Программа льготных кредитов будет продлена на 2021 год в существующем виде, – Шмыгаль

Программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Программа долго набирала обороты. И сейчас она себя оправдывает. На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получил кредиты, и иметь их на 2-3 месяца – бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования", – отметил глава правительства.

Как сообщалось, в предложенном Кабмином проекте госбюджета на 2021 год на программы поддержки малого и среднего бизнеса предложено выделить 12 млрд грн.

В том числе 10 млрд грн – на реализацию программы портфельных гарантий и 2 млрд грн – на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства ("5-7-9%").

По данным Минэкономики, с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 3 238 займов на общую сумму в 7,81 млрд грн. Из них 6,33 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.