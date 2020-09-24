Минздрав заложил в проект госбюджета 10 миллиардов на борьбу со вспышками инфекций

Министерство здравоохранения закладывает 10 млрд грн в государственный бюджет на 2021 на обеспечение украинских больниц средствами реагирования на возможные вспышки инфекционных болезней.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает БизнесЦензор.

"Мы все видели, в каком состоянии украинская система здравоохранения встретила начало пандемии в марте. Как тогда наши больницы были не готовы реагировать на вызовы COVID-19. Например, если у нас было только 12 тыс. коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией вместо 36 тыс., которые имеем сейчас", - отметил Степанов.

По его словам, в будущем в Украине будут работать до 360 больниц, которые в случае вспышки эпидемии смогут оперативно оказать медицинскую помощь пациентам. Запланированные средства в бюджете на 2021 год будут направлены на зарплаты врачам и медработникам этих учреждений, обеспечения аппаратами ИВЛ и необходимым количеством лекарственных средств. При этом в условиях отсутствия эпидемий эти медучреждения будут работать по другим направлениям.

"В любой момент такое заведение может быть превращено в госпиталь оперативного реагирования на инфекционные болезни и другие чрезвычайные ситуации", - добавил Степанов.

Министерство здравоохранения запланировало тариф размером 2 млн 622 тыс. грн ежемесячных выплат для поддержания в рабочем состоянии готовности этих больниц для оказания экстренной медицинской помощи.