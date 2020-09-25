Цены на нефть завершают неделю в минусе на фоне опасений по поводу спроса
Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.
Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $42,17 за баррель, что на $0,23 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,4%), до $41,94 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $40,53 за баррель, что на $0,22 (0,55%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подорожали на $0,38 (0,1%) - до $40,31 за баррель.
С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7%.
Накануне, 24 сентября, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.
Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.
"Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США", - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.
Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль