За подозреваемого в коррупции нардепа от партии Зеленского внесли 3 миллиона залога

За подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко, взятого под стражу с альтернативной залога в 3 млн грн, внесли требуемую сумму.

Об этом Интерфакс-Украина рассказала руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор.

Она добавила, что Юрченко выдана справка о внесении залога, что является основанием для того, чтобы покинуть СИЗО.

Как сообщал БизнесЦензор, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной анктикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении действующему нардепу в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

После этого депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить его из своего состава.

По данным следствия, во время спецоперации детектива "под прикрытием", парламентарий намеками попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение поправок в законопроект "Об управлении отходами" и в дальнейшем требовал $ 200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов профильного парламентского комитета.

Неофициальному помощнику Юрченко – Ивану Фищенко – 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. Суд избрал меру пресечения Фищенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.