"АрселорМиттал" просит Раду ввести мораторий на повышение тарифа "Укрэнерго" для сохранения рабочих мест. ДОКУМЕНТ

Крупнейший металлургический комбинат в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) индийского бизнесмена Лакшми Миттала просит Верховную Раду (ВР) наложить мораторий на повышение тарифов системного оператора Укрэнерго на передачу и диспетчеризацию, иначе дополнительные траты на электроэнергию снизят конкурентоспособность украинской продукции.

Об этом говорится в письме АМКР на имя главы Комитета ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, которое публикует БизнесЦензор.

Согласно подсчетам компании, повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу с ноября по декабрь 2020 года с 240,23 до 640,48 грн/МВт-ч, приведет к дополнительным затратам компании на сумму 225 млн грн.

Повышение тарифа на передачу с 240,23 до 501,03 грн/МВт-ч в 2021 году приведет к дополнительным затратам в размере 906 млн грн.

Всего, в случае повышения тарифов "Укрэнерго", до конца 2021 года АМКР дополнительно потратит 1,13 млрд грн на электроэнергию.

"Это увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к снижению объемов производства металлургической продукции и, как следствие, к сокращению персонала предприятия", - говорится в письме АМКР.

Напомним, 21 сентября НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – с 240,23 до 640,48 грн/МВт-ч с 1 ноября текущего года.

17 сентября Рада отклонила правительственный законопроект №3960, который позволил бы "Укрэнерго" привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн) для погашения задолженности по "зеленому тарифу".