После взлома сайта Нацполиции Аваков объявил о наборе специалистов для киберполиции

Министерство внутренних дел (МВД) объявляет дополнительный набор специалистов в Департамент киберполиции.

Об этом глава министерства Арсен Аваков заявил в ходе онлайн конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции – приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных", – сказал министр.

"Киберполиции переходит на новый уровень – ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будут направлены на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработки в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным", – подчеркнул глава МВД.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время конференции рассказал, что специалисты киберполиции продолжают расследование взлома сайта Национальной полиции Украины.

"Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось", – отметил Гончаров.

Как сообщалось, 23 сентября было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции был временно отключен.

По факту несанкционированного вмешательства в работу вебсайтов Нацполиции и Вараськои горсовета начато уголовные производства.