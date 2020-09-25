"Киевгорстрой" принял на баланс еще один ЖК корпорации "Укрбуд"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняло на баланс жилой комплекс (ЖК) "Оберег-2".

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Ещё +1 от "Укрбуда". В этот раз - "Оберег-2" - один из самых ожидаемых со стороны инвесторов. Его не удавалось принять так быстро, как хотелось, на это были свои объективные причины. Но в итоге и он принят!", – написал Кушнир.

По его словам, в ближайшее время на площадке ЖК будет возобновлено строительство.

Ранее Кушнир сообщал, что "Киевгорстрой" подписал договор с Министерством обороны Украины о достройке ЖК "Чаривне мисто", а также ожидает встречи с министерством для обсуждения ситуации с ЖК Art House.

В целом "Киевгорстрой" принял на баланс 15 объектов корпорации "Укрбуд", из которых три уже введены в эксплуатацию.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной строительной корпорации "Укрбуд", и поручил Минобороны совместно с другими министерствами его доработать с учетом всех замечаний. Документ, в частности, позволит Минобороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на март 2020 года, являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.