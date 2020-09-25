Кабмин поручил рассмотреть выпуск облигаций для погашений долгов по "зеленому тарифу"

Долг госкомпании "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому тарифу" может быть погашен за счет госбюджета и выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в протоколе заседания Антикризисного энергетического штаба за 18 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Согласно документу, ответственным за погашение долга определено Министерство финансов. До октября 2020 года министерство должно "найти пути реализации закона об усовершенствовании условий поддержки альтернативных источников энергии (закон 810-Х) и меморандума" с "зелеными" производителями.

Долги перед ВИЭ планируется погасить двумя способами: за счет выпуска ОВГЗ и траншами из государственных бюджетов на 2020-2021 годы.

"О результатах проинформировать Кабинет министров, Минэнерго и НКРЭКУ", – сказано в протоколе.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960, который позволил бы "Укрэнерго" привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн) для погашения задолженности по "зеленому тарифу". В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

НКРЭКУ с 1 августа увеличила тариф "Укрэнерго" на передачу на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС), тогда как проект решения предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч.

Комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа по просьбам представителей бизнеса и народных депутатов. Для этого "Укрэнерго" обязалось провести дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

При этом правительство обязалось 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.

На 20 сентября долг Гарантированного покупателя перед производителям "зеленой" электроэнергии достиг 21,7 млрд грн. По прогнозам госкомпании, к концу 2020 года дефицит средств ГП для компенсации "зеленого" тарифа составит 18,8 млрд грн.