Власти Мариуполя потратят 9 миллионов на массовые развлечения в День города

Коммунальное некоммерческое предприятие "м.ЕХАБ" Мариупольского городского совета в сентябре провело пять тендеров к празднованию Дня города Мариуполя на выходных 26-27 сентября общей стоимостью 9,33 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как отмечает издание, это в полтора раза больше расходов на День города Мариуполя 2019 году в сумме 5,92 млн грн.

В том числе ООО "Киев Дэнс" получило три заказа на 5,85 млн грн. Из них за 3,99 млн грн заказали концертную программу при участии группы "Ляпис 98", певицы Оли Поляковой и кавер-бэндов "Endorphins" и "FM-band", ведущим концерта будет Андрей Бедняков.

Сумма включает расходы на артистов, техническое обеспечение, декор, ограждение, брендбук мероприятия, видеоконтент для промо и сопровождения выступлений, видеосъемку на земле и с квадрокоптера, веб-сайт, а также раздачу тысячи брендированных надувных полиэтиленовых гром-палок для создания шума.

Еще 1,66 млн грн фирма получит за организацию парада. Согласно описанию мероприятия, на проспекте Мира пройдут 60 актеров и аниматоров в костюмах с пикапом Dodge Ram 2500, платформами Dodge Ram 3500 и Ford F350 XL и автомобилем Shelby Cobra 3.2 Supercharger. На параде также выступит Оля Полякова. Сумма включает расходы участников, техническое обеспечение, костюмы, сценарий и раздачу тысячи гром-палок.

Еще 199 тыс. грн пойдут на пиротехническое шоу в воскресенье.

Кроме того, ООО "Джем-Ивент" заплатят 2,15 млн грн за развлекательную программу с техническим обеспечением и декором. В воскресенье на Театральной площади и в Театральном сквере выступят украинская группа "АГОНЬ" и лицензирована детская программа "Фикси Шоу".

Кроме того, ООО "Студия 52" устроит спортивные соревнования в воскресенье за 1,33 млн грн. На Приморском бульваре пройдут соревнования по баскетболу и скейтбордингу, а также выступления DJ Voin Oruwu, DJ Nastya Muravyova и DJ Daria Kolosova. Сумма включает расходы на диджеев, ведущих, медали, кубки, декор, техническое обеспечение и тысячу гром-палок.

Победители соревновались только между собой. Подряд по фейерверкам "Киев-Дэнс" получил без конкуренции, поскольку больше никто не пришел на упрощенную допороговую закупку.

Основателем и директором фирмы "Киев Дэнс" является киевлянин Богдан Раскошний.

Одноименная фирма "Киев Дэнс" Андрея Журавля в декабре 2018 года выиграла подряд Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета на организацию Новогодних и Рождественских праздников за 2,6 млн грн. В июле 2019 года этот "Киев Дэнс" переоформили под названием "Сейнт Рок Юкрейниан" на Татьяну Селявину, а в декабре 2019 года Киевское областное территориального отделения АМКУ начало дело о его сговоре с ООО "Фиш Кен Флай" на том тендере.

Фирмы использовали один номер телефона Богдана Раскошного (хотя он не работал ни в одной из них), один офис и один IP-адрес, подобно оформили документы и не снижали цены во время аукциона.

В конце концов в июне 2020 года антимонопольщики оштрафовали фирмы "Сейнт Рок Юкрейниан" и "Фиш Кен Флай" на 68 тыс. грн каждую с запретом участвовать в открытых торгах в течение трех лет.

Мариупольской "Джем-Ивент" владеет и управляет местный житель Эдуард Моспан.

Созданная в 2019 году местная "Студия 52" принадлежит мариупольцу Евгению Семикопенко.