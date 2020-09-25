Вице-президент Еврокомиссии о встрече с Зеленским: Евросоюз – не банкомат, нужно проводить реформы

Евросоюз готов продолжать поддерживать Украину, однако настаивает на сохранении независимости антикоррупционных органов и ожидает расследования о выведении миллиардов долларов из "Приватбанка".

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам визита в Украину, передает БизнесЦензор.

Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 14 миллиардов евро, что является беспрецедентным уровнем поддержки для страны вне ЕС.

"Однако предстоит еще многое сделать вместе, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину – это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что в последние месяцы кризис COVID-19 ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине, как и в других странах, однако не все реальные трудности Украины связаны с COVID 19.

"По мнению многих наблюдателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в том числе в части выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации. Перестановки в правительстве в начале марта и увольнения реформистских деятелей стали тревожными сигналами относительно готовности сопротивляться корыстным интересам", – написал вице-президент ЕК.

В то же время Боррель отметил заслугу Зеленского в принятии законов о рынке земли и о банках (так называемого "антиКоломойского" закона").

При этом вице-президент ЕК подчеркнул необходимость расследования нападений в отношении руководителя ЦПК Виталия Шабунин, а также дела о выводе средств из "Приватбанка".

"Мы также сожалеем, что до сих пор нет уголовного преследования по делу "Приватбанка" о мошенничестве на сумму более $5 миллиардов. А олигархи по-прежнему сохраняют значительное влияние. Например, им принадлежит большинство национальных телеканалов", – констатировал Боррель.

Он добавил, что в разговоре с президентом Зеленским настаивал на необходимости обеспечения прозрачных и деполитизированных процессов отбора руководства антикоррупционных органов.

"В июле прошлого года мы подписали с Украиной Меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи на сумму 1,2 миллиарда евро. Я напомнил президенту Зеленскому, что к этому меморандуму о взаимопонимании были приложены условия, в первую очередь касающиеся усиления законности и антикоррупционных реформ. Я, в частности, настаивал на необходимости обеспечения прозрачных, основанных на заслугах и деполитизированных процессов отбора для антикоррупционных органов", – добавил Боррель.