Китай обнаружил коронавирус на продуктах из РФ

Китай запретил прием груза с рыболовецкого Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного Crystal Africa из-за коронавируса, найденного на продуктах из России. Решение касается всех таможенных органов по стране. Запрет будет действовать четыре недели.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат",— говорится в сообщении главного таможенного управления КНР.

Ранее Китай сообщил об обнаружении в провинции Цзилинь коронавируса на упаковке замороженных кальмаров, ввезенных из России. Тех, кто контактировал с пачкой морепродуктов, отправили под медицинское наблюдение.