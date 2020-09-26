Упавший самолет "Ан" с курсантами должен был до октября пройти процедуру продления срока службы
Воинская часть А0215 28 июля заказала государственному предприятию "Антонов" услуги по продлению срока службы нескольких самолетов АН за 2,44 млн грн.
Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.
В системе "Прозорро" указано 9 самолетов, которым должны были продолжить срока службы в условиях эксплуатирующих войсковых частей. Самолет АН-26Ш №5608 должен был пройти процедуру до 1 октября. По данным государственной системы "Spending", проплат от военной части А2015 на завод "Антонов" после заключения сделки не было.
Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 с заводским номером 5608 и сразу загорелся.
На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали. Один из курсантов находится в состоянии средней тяжести в больницы. Чугуев. Другой курсант - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.
По данным СНБО, падения военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
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