В Украине за сутки обнаружено 3 130 новых случаев коронавируса, – СНБО

В Украине по состоянию на утро 27 сентября зафиксировано 3 130 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее, 26 сентября, сообщалось о 3 833 случаях заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября – о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 198 634 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 959 человек, выздоровели – 87 882 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 106 793 человека, что на 2 065 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (494) и в Киеве (323).