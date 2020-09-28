СБУ обнаружила подпольное производство лекарств с оборотом 15 миллионов в год. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, сырье для изготовления фальсификата организаторы подпольного производства получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии.

Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников.

"Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн грн в год", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.