СБУ обнаружила подпольное производство лекарств с оборотом 15 миллионов в год. ФОТО
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева, передает БизнесЦензор.
По данным следствия, сырье для изготовления фальсификата организаторы подпольного производства получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии.
Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников.
"Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн грн в год", – сказано в сообщении.
По данным СБУ, четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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