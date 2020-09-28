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АМПУ планирует отдать в концессию паромный и контейнерный терминалы порта "Черноморск"

АМПУ планирует отдать в концессию паромный и контейнерный терминалы порта

ГП "Администрация морских портов Украины" ожидает передачи в концессию в течение двух лет паромного и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск".

Об єтом сообщил глава наблюдательного совета АМПУ Андрей Гайдуцкий в ходе конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть задача - в следующие два года успешно провести концессию в Черноморском порту. Тут у нас есть два главных терминала: паромный и контейнерный. Эти проекты самые "горячие". Они уже на стадии преТЭО, и мы надеемся, что на протяжении двух лет пройдет концессионный конкурс и будет определен победитель, кто будет ими управлять", - сказал Гайдуцкий.

При этом он отметил, что также в концессию планируется передать пассажирский терминал Одесского морпорта, Бердянский морпорт, Мариупольский морпорт, Ренийский морпорт и Измаильский морпорт.

Передать в приватизацию планируется Белгород-Днестровский морской торговый порт, а также морпорты "Усть-Дунайск" и "Скадовск".

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Іллічівськ (71) концесія (185) АМПУ (472)


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