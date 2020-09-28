Из-за повышения ночного прайс-кэпа дневная электроэнергия бывает дешевле ночной, - финдиректор Interpipe

Повышение максимального ограничения цены электроэнергии в ночное время в июле привело к тому, что в некоторые дневные часы электроэнергия продается дешевле, чем в ночные. Это противоречит принципу балансировки энергосистемы.

Об этом в интервью ExPro заявил директор по финансам и экономике Interpipe Денис Морозов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня некоторые дневные часы бывают дешевле, чем ночные. Это - полный парадокс", - говорит Морозов. – Получается нас простимулировали работать днем? Мы же наоборот работали ночью, чтобы система могла балансировать, когда есть лишняя энергия".

По его словам, price caps должны быть динамичными – привязаны к стоимости энергоресурсов. Должна быть формула, которая привязывает price caps к стоимости угля, газа и нефти. Чтобы была какая-то корреляция: когда цена значительно меняется на энергоресурс, то и price caps должны менять свое значение.

Такой подход, по мнению Морозова, не позволит монополистам, несмотря на снижение цен энергоресурсов, удерживать высокую цену на электроэнергию. Это исключило бы ситуацию, когда цена на уголь упала, а на электроэнергию – нет.

"Я считаю, что справедливая цена на Рынке на сутки вперед сегодня должна быть 1,1 - 1,2 грн/кВт-ч. Сейчас у нас 1,5 грн/кВт-ч. Поэтому, мое мнение, что ночные price caps были справедливы до повышения, а дневные должны быть на уровне 1,7-1,8 грн/кВт-ч", - говорит менеджер Interpipe.

По словам Морозова, в условиях сильной концентрации рынка генерации электроэнергии, ограничения цен отменять нельзя.

"У нас здорового рынка электроэнергии нет, у нас сегодня рынок монополистов. Если вы устраните price caps, цена будет любой. Кто сможет помешать поднять цену?", - говорит Морозов.

Как сообщал БЦ, 29 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) повысила ночной прайс-кэп на рынке на сутки вперед (РСВ) и Внутрисуточном рынке (ВСР) до уровня 60% дневного с целью "стабилизации ситуации с ценообразованием на рынке электроэнергии". В результате ночной прайс-кэп вырос почти на треть – с 959 до 1228,9 грн/МВт-ч.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) призывала НКРЭКУ не допустить роста средневзвешенных цен на электрическую энергию путем повышения ночного прайс-кепа.