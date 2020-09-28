Зеленский ввел в состав Совета по борьбе с коррупцией бывшего чиновника МВД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №411/2020 от 28 сентября обнародован на сайте главы государства.

В частности, Зеленский решил ввести в состав Нацсовета первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука (по согласованию), а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

В то же время президент вывел из состава Совета экс-главу САП Назара Холодницкого, и бывшего и.о. руководителя Таможенной службы Игоря Муратова.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. На этой должности он отвечает за формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечение гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

В сообщении пресс-службы президента в биографии Татарова указали: "долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение".

Однако известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.