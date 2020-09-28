НАПК заметило коррупционные риски в постановлении о монополии на рынке торговли сигаретами

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании национального оператора на рынке табачных изделий.

Об этом НАПК сообщило в ответ на обращение "Лиги антитраста" о проведении антикоррупционной экспертизы соответствующего проекта распоряжения Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В НАПК отметили, что они уже не смогут проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успело его принять.

Однако ведомство провело мониторинг положений уже принятого постановления и выявило в нем факторы, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений.

В связи с этим, НАПК направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, Антимонопольный комитет и Министерство внутренних дел в ответ на запросы "Лиги антитраста" сообщили, что указанный проект постановления к ним на согласование также не поступал, несмотря на то, что Министерство финансов в письме в адрес правительства указывало необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров обнародовал решение от 9 сентября о создании "Национального оператора на рынке табачных изделий", большинству требований к которому отвечает только табачный монополист "Тэдис Украина". Крупнейшие производители сигарет заявляют, что такое решение стало для них сюрпризом.

Напомним, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал, что с 2013 года "Тэдис Украина" (ранее называлось "Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен в размере 431 млн грн.

В октябре 2019 года АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор "Тедис Украина" образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд грн. Сейчас компании пытаются оспорить его в суде, а в ответ АМКУ начал процесс взыскания наложенных штрафных санкций, ему удалось наложить арест на счета "Тэдиса".

ООО "Тэдис Украина" зарегистрировано в четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.