НАБУ сообщило о подозрении Микитасю по делу о подряде "Энергоатома" на 1,4 миллиарда (обновлено)

Детективы НАБУ сообщили народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" о подозрении во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

Следствие установило, что чиновник обособленного подразделения "Энергоатома" в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной экс-нардепу, договор на 929 млн грн. Компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

"Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию", - сообщает НАБУ.

В течение 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной экс-нардепу, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой.

Действия бывшего народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), должностного лица "Энергоатома" - по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды").

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Как уточнили в пресс-службе САП, речь идет о бывшем народном депутате Максиме Микитасе, который проходит в качестве подозреваемого по другому делу о завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн и сейчас находится под стражей.

По данным издания "Слово и дело", вторым фигурантом дела является директор по вопросам новых ядерных установок обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Игорь Орлов. Его жена Наталья и мать Александра в 2017-2019 годах получили имущественные права на объекты незавершенного строительства в ЖК "Солнечная Ривьера" и ЖК "Верховина", которые построила фирма Микитася "Укрбуд Девелопмент".

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Напомним, в августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

В частности, проверка СБУ показала, что торги были выиграны неправомерно, поскольку фирмы сговорились, чтобы манипулировать ценами и устранить конкурентов. Кроме того, они значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к "подорожанию" закупки на свыше 26 млн грн, притом что общая сумма тендеров достигала 1,1 млрд грн.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.

Как сообщал БизнесЦензор, НАЭК "Энергоатом" передала документы и результаты проверки состояния выполнения работ и общего строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Национальное антикоррупционное бюро для изучения.

В мае НАЭК "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября 2020 года. Ожидалось, что введение в эксплуатацию ЦХОЯТ, строительство которого начато в 2017 году, устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить $130-150 млн в год. Кроме того, уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ усилит энергобезопасность Украины. Так, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Генеральным подрядчиком является ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в корпорацию "Укрбуд".