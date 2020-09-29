Airbus показала концепты первого в мире пассажирского самолета на водородном топливе

На мероприятии в Тулузе компания Airbus показала три концепта первого в мире пассажирского самолета на водородном топливе, полеты которого могут начаться уже в 2035 году.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Hightech.plus.

Каждый из трех концептов представляет собой набор разных технологических решений и аэродинамических конфигураций. Airbus считает, что именно водород, а не аккумуляторы имеет большой потенциал использования в аэрокосмической отрасли ввиду его исключительных характеристик.

"Это исторический момент для всей коммерческой авиации, и мы намерены играть ведущую роль в одной из самых глобальных трансформаций авиационной промышленности. Концепции, представленные нами сегодня, демонстрируют наше смелое видение будущего авиации с нулевым уровнем выбросов. Я уверен, что использование водорода, как в синтетическом топливе, так и в качестве первичного источника энергии в коммерческой авиации имеет большой потенциал для дальнейшего улучшения экологических характеристик самолетов", – отметил президент Airbus Гийом Фори.

Три концепта, получившие название ZEROe (дословно, "нулевой уровень вредных выбросов"), включают в себя следующие типы самолетов:

Самолет с турбовентиляторным двигателем. Вместимость — 120-200 пассажиров, дальность полета — более 3700 км. Лайнер способен выполнять трансконтинентальные полеты. Оснащен модифицированным газотурбинным двигателем, работающим за счет сжигания водорода вместо керосина. Жидкий водород будет храниться в специальных баках, расположенных за гермошпангоутом.

Самолет с турбовинтовым двигателем. Вместимость — до 100 пассажиров, дальность полета — более 1850 км, подходит для выполнения ближнемагистральных рейсов. Турбовинтовые двигатели так же, как и в турбовентиляторной версии оснащены модифицированным газотурбинным двигателем с водородом в качестве топлива.

Самолет с интегрированным фюзеляжем. Вместимость — до 200 пассажиров, концепт имеет примерно такую же дальность, как и самолет с турбовентиляторным двигателем — более 3700 км. Исключительно просторный фюзеляж самолета предоставляет много возможностей для размещения систем хранения и подачи водорода, а также разнообразия пассажирских компоновок.

"Эти концепты помогут нам лучше изучить разные варианты дизайна и выбрать тот, который будет наилучшим образом соответствовать поставленным задачам. И который в конечном счете определит облик первого в мире пассажирского самолета с нулевым уровнем вредных выбросов. Переход к водороду, как основному источнику энергии для этих концептов, потребует активной вовлеченности всей авиационной экосистемы. Благодаря поддержке правительств и промышленных партнеров мы сможем достичь амбициозных целей по увеличению использования возобновляемой энергии и водорода для авиации будущего", – добавил президент Airbus.