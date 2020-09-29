Киев и Харьков оказались в мировом рейтинге городов с высотными зданиями

Киев оказался на первом месте среди европейских городов и на восьмом в мире по количеству зданий выше 35 метров.

Об этом свидетельствует рейтинг SkyscraperPage, передает БизнесЦензор.

В Киеве насчитали 1199 зданий выше 35 метров (12 этажей). Это больше, чем в Лондоне (1109), который занимает второе место среди городов Европы по количеству высоток.

В тридцатке мирового рейтинга оказался еще один город Украины – Харьков, который занял 26 место с 422 высотками.

В общемировом рейтинге на первом месте расположился Нью-Йорк (6097 высоток), на втором - Торонто (2393), на третьем - Дубай (1574).