БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бюджет-2021
2 365 10

Минэнерго предложило выделить из бюджета 12 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

Минэнерго предложило выделить из бюджета 12 миллиардов для выплат по

Министерство энергетики предлагает предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для частичного финансирования выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу".

Соответствующие предложения к проекту госбюджета на 2021 год и.о министра Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Буславец напомнила, что принятым в июле законом предусмотрены расходы из госбюджета на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты "зеленой" электроэнергии в размере не менее 20% прогнозной выработки электроэнергии.

"Предполагается выделить в госбюджете на следующий год 11,55 млрд грн для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои обязательства перед инвесторами", – сказано в сообщении.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Согласно предварительным расчетам НКРЭКУ, в 2020 году по "зеленому тарифу" будет произведено около 13,2 млрд кВт-ч электроэнергии стоимостью 53,2 млрд грн, а значит в госбюджете надо предусмотреть 10,64 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1587) Зелений тариф (333) Електрика (1240) Буславець Ольга (78) Міненерго (926)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
кто ж поддержит олигархат как не раб, и "слуги" его...
показати весь коментар
29.09.2020 14:56
+5
Олигархи грабят жадно Украину, в ущерб всему населению Украины и никто ж их не остановит ибо они строят тюрьмы и они управляют страной и приватизировали Украину и все люди у них в рабстве. Жаль, что майдан не довел дело до конца и не покончил с олигархией и не перешла страна к нормальной системе...
показати весь коментар
29.09.2020 16:05
+4
Министерство энергетики предлагает предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для частичного финансирования выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу". Источник: https://biz.censor.net/n3221801

АХМЄТКА ЗНОВУ ХОЧЕ В КИШЕНІ УКРАЇНЦІВ ЗАЛІЗТИ І ВЗЯТИ ВІДТІЛЯ 12 МЛРД ГРИВЕНЬ. ШАЛУНІШКА ДОНБАСЬКИЙ
показати весь коментар
29.09.2020 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто ж поддержит олигархат как не раб, и "слуги" его...
показати весь коментар
29.09.2020 14:56 Відповісти
Не раб - это то же самое чмо что и нелох?
показати весь коментар
29.09.2020 18:38 Відповісти
Министерство энергетики предлагает предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для частичного финансирования выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу". Источник: https://biz.censor.net/n3221801

АХМЄТКА ЗНОВУ ХОЧЕ В КИШЕНІ УКРАЇНЦІВ ЗАЛІЗТИ І ВЗЯТИ ВІДТІЛЯ 12 МЛРД ГРИВЕНЬ. ШАЛУНІШКА ДОНБАСЬКИЙ
показати весь коментар
29.09.2020 16:02 Відповісти
Олигархи грабят жадно Украину, в ущерб всему населению Украины и никто ж их не остановит ибо они строят тюрьмы и они управляют страной и приватизировали Украину и все люди у них в рабстве. Жаль, что майдан не довел дело до конца и не покончил с олигархией и не перешла страна к нормальной системе...
показати весь коментар
29.09.2020 16:05 Відповісти
"Предполагается выделить в госбюджете на следующий год 11,55 млрд грн для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои обязательства перед инвесторами"Источник: https://biz.censor.net/n3221801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государство прежде всего должно выполнять свои обязательства перед своим народом, а не перед кучкой хитромудрых.
Поэтому, пусть Буславец не рвет тельняшку у себя на груди, а выплатит 12 млрд. инвесторам из своего кармана. Чтобы впредь думали о последствиях необдуманных контрактов и не переваливали последствия с себя на народ.
показати весь коментар
29.09.2020 16:59 Відповісти
на зеленый тариф выделят, а на оборону забьют.
показати весь коментар
29.09.2020 17:36 Відповісти
Практически официально выделяется на полное разграбление сумма, равная 10% от оборонного бюджета воюющей страны. НЕлох, ты изменник или просто идиот?
показати весь коментар
29.09.2020 18:40 Відповісти
... з чиєї кишені цей "зелений" шабаш ?
показати весь коментар
29.09.2020 21:14 Відповісти
Енергетичному бізнесмену дуже зручно мати свого карманного міністра енергетики. Державні гроші на вигідні для нього справи завжди знайдуться, і в хорошому об'ємі. Всі інші почекають своєї черги.
показати весь коментар
30.09.2020 04:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 