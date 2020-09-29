Минэнерго предложило выделить из бюджета 12 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики предлагает предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для частичного финансирования выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу".

Соответствующие предложения к проекту госбюджета на 2021 год и.о министра Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Буславец напомнила, что принятым в июле законом предусмотрены расходы из госбюджета на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты "зеленой" электроэнергии в размере не менее 20% прогнозной выработки электроэнергии.

"Предполагается выделить в госбюджете на следующий год 11,55 млрд грн для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои обязательства перед инвесторами", – сказано в сообщении.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

Согласно предварительным расчетам НКРЭКУ, в 2020 году по "зеленому тарифу" будет произведено около 13,2 млрд кВт-ч электроэнергии стоимостью 53,2 млрд грн, а значит в госбюджете надо предусмотреть 10,64 млрд грн.