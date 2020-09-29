"Оператор ГТС" определил победителей тендеров на поставку газа до мая 2021 года

ООО "Оператор ГТС Украины" определил победителей объявленных в начале августа 25 тендеров на поставку 2,02 млрд кубометров природного газа до 1 мая 2021 года.

Об этом говорится в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, оператор объявил пять тендеров на поставку 120 млн кубометров в каждом газа по цене до 504 млн грн (здесь и далее – без НДС), десяти тендеров на поставку 92 млн кубометров газа – по 386,4 млн грн и десяти тендеров на поставку 50 млн ккубометров – по 210 млн грн.

В частности, ООО "ЭРУ Трейдинг" выиграла все пять тендеров на поставку 120 млн кубометров газа по цене от 384 млн грн до 409,3 млн грн. Конкуренцию "ЭРУ" по самым крупным лотам составила Trafigura Ukraine.

В пресс-релизе PGNiG отмечается, что "ЭРУ Трейдинг" будет поставлять газ ОГТСУ в партнерстве с польской компанией. На сегодня PGNiG уже поставил в Украину свыше 3 млрд кубометров газа, в том числе в первом полугодии 2020 года – 0,9 млрд кубометров. PGNiG также хранит газ в ПХГ Украины.

"ЭРУ Трейдинг" также выиграла один из десяти тендеров на поставку 92 млн кубометров газа (308 млн грн), остальные девять – НАК "Нафтогаз Украины" (от 305,3 млн грн до 317,7 млн грн).

"Нафтогаз" также выиграл девять из десяти тендеров на поставку 50 млн кубометров газа (от 165,4 млн грн до 169 млн грн), еще один – Trafigura Ukraine (165,4 млн грн).