Минздрав предложил увеличить расходы на закупку вакцин от коронавируса в 6 раз

Министерство здравоохранения в бюджетном запросе на 2021 год инициирует увеличение финансирования расходов на покупку вакцин против COVID-19 до 15,08 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, переговоры относительно закупки вакцин от COVID-19 ведутся с пятью компаниями-разработчиками.

"По данным ВОЗ есть восемь компаний-разработчиков вакцины, которые находятся на третьей стадии клиниспытаний. Минздрав обратился к ведущим компаниям из этого перечня – Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Мы ведем переговоры относительно подписания договоров для обеспечения Украины вакцинами. Помимо этого, Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ по доступу к вакцинам", – сказал Степанов на ежедневном брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в утвержденном Кабинетом министров проекте госбюджета на 2021 год было предусмотрено 19,4 млрд грн на борьбу с коронавирусом, из которых 2,6 млрд грн – на вакцинацию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обеспечить массовое производство вакцины от коронавируса после того, как она будет создана.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", – заявил Зеленский.