Счетная палата выявила не учтенные в проекте бюджета резервы доходов на 20 миллиардов

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проект государственного бюджета на 2021 год, всего на 20,6 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя итоги экспертизы проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021" на заседании Счетной палаты, передает БизнесЦензор.

Пацкан отметил, что увеличить доходы в проект государственного бюджета возможно за счет поступлений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа - на 15,1 млрд грн, ввозной пошлины - на 2,4 млрд грн, платы за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей - на 2,2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных учреждений - на 0,9 млрд грн.

Пацкан также отметил, что, по оценке Счетной палаты, прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году довольно оптимистичный.

"К сожалению, существует много факторов, увеличивающих риски недостижения прогнозируемого роста экономики в следующем году и, как следствие, непоступления доходов в определенных объемах. Это, в частности, рецессия, которая продолжается в промышленности и других отраслях, фактическое уменьшение кредитования и капитальных инвестиций, а также отток иностранного капитала", - отметил Пацкан.