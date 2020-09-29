SkyUp не планирует отменять полеты в Армению из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном
Авиакомпания SkyUp продолжит полетную программу в Армению в соответствии с объявленным расписанием и не будет пока отменять рейсы Киев-Ереван.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.
Подобное решение лоукост принял после консультации с органами государственных и авиационных властей Украины и Армении.
"По информации от официальных источников, никаких препятствий для авиасообщения нет. Более того, государственные органы высказали просьбу продолжить выполнение рейсов, чтобы поддерживать регулярное авиасообщение между двумя странами", - подчеркнули в SkyUp.
В авиакомпании отмечают, что маршрут в Ереван является полностью безопасным, поскольку проходит через территорию Грузии, и самолет залетает в Армению с западной стороны.
Однако при этом в SkyUp не отрицают возможности отмены рейсов в случае эскалации напряженности в регионе.
"SkyUp продолжает постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов, или же развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время выполнения полета", - добавили в авиакомпании.
Из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан объявили о введении военного положения.
На фоне этого авиакомпания МАУ заявила о временной приостановке с 28 сентября полетов из Киева в Ереван и возможной отсрочке перезапуска рейсов Киев-Баку, которая должна была состояться 4 октября.
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