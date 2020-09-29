Прокуратура завела дело на организатора протестов против строительства новой высотки на Подоле

В Киеве правоохранители задержали организатора и семерых участников группы, которые препятствовали строительству жилого комплекса по улице Вознесенский спуск в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, в декабре 2018 года 46-летний киевлянин организовал группу, участники которой разместили палатку рядом с единственным въездом на территорию строительства для того, чтобы блокировать работу строительной техники и рабочих.

Следствие считает, что целью таких действий был "преступный план получения в собственность по заниженной стоимости объекта строительства жилого дома с офисными помещениями и паркингом на ул. Вознесенский спуск в Подольском районе столицы".

"С декабря 2018 года по декабрь 2019 года злоумышленники, круглосуточно дежуря в палатке, препятствовали проведению строительства на объекте. В то же время организатор преступления во время встреч с представителем строительной компании сообщил, что он инициировал эти действия с целью прекращения любых строительных работ и продолжит их блокирование, поскольку хочет выкупить этот объект по сниженной стоимости", – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате действий злоумышленников субъекту хозяйствования был причинен ущерб на более 1,8 млн грн.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса.

"Организатору и семерым участникам группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – сказано в сообщении.

Исходя из данных прокуратуры, речь идет о строительстве 11-этажного ЖК "Подол Гранд Винтаж", который строит компания Edelburg Development Сергея Кучера. Начинала строительство объекта корпорация "Укрбуд" Максима Микитася, который сейчас находится под стражей.

Обвинения в вымогательстве средств у застройщика были выдвинуты Андрею Дуднику, инвестору школы "Базис", передает kyiv.media. По данным издания, сотрудники частной школы заявляли, что строительство ЖК ведется с нарушениями а также ведется на расстоянии нескольких метров от здания школы и блокирует доступ к нему.