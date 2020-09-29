Связанная с нардепом от партии Медведчука компания начала строительства высотки на Печерске

Связанная с народным депутатом из фракции "Оппозиционная платфома – За жизнь" Вадимом Столаром компания начала строительство жилого комплекса "Арсенал House" на участке по ул. Московской, 7 в Печерском районе.

Как сообщают Наші гроші, об этом свидетельствуют данные сайтов по продаже недвижимости, передает БизнесЦензор.

Строительство происходит на участке площадью 0,33 га, который с 2017 года принадлежит ООО "Расмус", связанному с нардепом Вадимом Столаром и председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром. Фирма купила участок в качестве залогового имущества у "Укргазбанка" за 55 млн грн.

27 августа 2019 года ООО "Расмус" получило в ГАСИ разрешение на выполнение строительных работ. Подрядчиком застройки указано ООО "Альфабуд Комплект".

Проектом запланировано строительство трех секций высотой 7, 13 и 16 этажей с подземным паркингом на 103 паркоместа. Таким образом, запланированная высотность здания составит ориентировочно 50 м, что почти вдвое превышает разрешенную высоту в 27 метров в Центральной планировочной зоне Киева, куда входит и улица Московская.

В сентябре 2019 суд в рамках уголовного расследования ГБР предоставил следователям разрешение на проведение обыска в ГАСИ и в столичном ГАСИ для изъятия документов по ряду объектов строительства, среди которых было и ЖК на ул Московской, 7.

В 2018 году антитеррористический центр Службы безопасности Украины подал иск к ООО "Расмус" с требованием обязать застройщика переместить забор, установленный на территории АТЦ СБУ по ул Московская, 5/2а. Это соседний участок с застройкой. Однако, в итоге суд оставил иск без рассмотрения, поскольку АТЦ СБУ отозвало его.

Градостроительные условия и ограничения на строительство жилищно-офисного комплекса с торговыми помещениями и паркингом Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал застройщику в июне 2017 года.

Как сообщалось, ООО "Расмус" также планирует строительство жилого комплекса высотой около 75 метров на участке по ул. Игоря Брановицкого, 3 в Печерском районе Киева.