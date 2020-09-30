В Украине за сутки обнаружили более 4 тысяч новых случаев коронавируса
В Украине за сутки по состоянию на утро 30 сентября обнаружено 4 027 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.
Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в Украине составляет 208 959. Из них летальных случаев – 4 129, случаев выздоровления – 92 360, продолжают болеть 112 470 человек.
Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 22 778, Львовской области – 20 350, Харьковской области – 18 678, Черновицкой области – 14 446, Ивано-Франковской области – 13 700.
Как сообщал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения в бюджетном запросе на 2021 год инициирует увеличение финансирования расходов на покупку вакцин против COVID-19 до 15,08 млрд грн.
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