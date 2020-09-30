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Новини
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Westinghouse и "Энергоатом" подписали контракт о поставках ядерного топлива на Ривненскую АЭС

Westinghouse и

Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" для поставок ядерного топлива ВВЭР-440 для Ривненской АЭС.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Westinghouse сообщает БизнесЦензор.

Стороны также подписали протокол относительно дальнейшего изучения возможности локализации производства компонентов тепловыделяющих сборок в Украине. Подразделение Энергоатома "Атомэнергомаш" в настоящее время завершает квалификацию на изготовление верхних и нижних сопел ВВЭР-1000 для топлива Westinghouse.

Топливо Westinghouse ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести ядерных реакторах в Украине. Westinghouse будет поставлять топливо для более половины украинских реакторов.

Как известно, третий "миллионник" Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 работал исключительно на топливе Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.

В 2000 году было подписано украинско-американское межправительственное соглашение, согласно которому началась реализация проекта квалификации ядерного топлива для Украины.

В 2005 году в активную зону энергоблока №3 ЮУАЭС были впервые загружены 6 опытных (пилотных) тепловыделяющих сборок производства Westinghouse (ТВС-W).

В 2010 году были дозагружены еще 42 кассеты Westinghouse.

Переходя от проекта квалификации к коммерческим поставкам ядерного топлива от альтернативного поставщика, был подписан контракт №1 между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden, который предусматривал поставку ядерного топлива для трех украинских энергоблоков ежегодно в течение четырех лет.

Для его эксплуатации были определены энергоблоки №2 и №3 Южно-Украинской, а также энергоблок №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В рамках расширения контракта №1 еще на три энергоблока, топливо Westinghouse в 2017 году было загружено в четвертый, первый и третий блоки Запорожской АЭС.

На сегодня в составе активных зон шести энергоблоков ЮУАЭС и ЗАЭС эксплуатируются 746 ТВС производства компании Westinghouse: ЮУАЭС-3 и ЗАЭС-5 – по 163 тепловыделяющие сборки, ЮУАЭС-2 и ЗАЭС-1 – по 126 сборок, ЗАЭС-3 и ЗАЭС-4 – по 84 сборки.

АЕС (816) Рівне (160) Енергоатом (1207) ядерне паливо (270) атомна енергетика (332) Westinghouse (117) ядерна безпека (152)


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Топ коментарі
+9
Кацапи йдуть лісом!
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30.09.2020 14:51
+7
Сховище для відпрацьованого ядерного палива вже здали в експлуатацію. Його потужність перевищує потреби нашої Держави. Надалі Україна освоїть переробку відходів і вони стануть цінною сировиною. А ще це начинка для бойової частини ракет, запущених на Козлокамєнную.
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30.09.2020 14:51
+2
Сховище відпрацьованого палива повинні були добудувати в цьому році. Але не добудують, бо 200 млн дол на рік за вивезення відпрацьованого палива в РФ - гарний потік бабла, хто ж його зупинить?
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30.09.2020 18:11
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Все это прекрасно, а забирать отработаное они собираются по этому контракту?
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30.09.2020 14:36 Відповісти
Если не ошибаюсь, кроме рашки никто не забирает отработанное топливо.
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30.09.2020 22:58 Відповісти
Да рефе забирает плутоний, кремний, и тд и отправляет грязь .обратно как мало активную
в данном случае Украину
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01.10.2020 01:03 Відповісти
Сховище для відпрацьованого ядерного палива вже здали в експлуатацію. Його потужність перевищує потреби нашої Держави. Надалі Україна освоїть переробку відходів і вони стануть цінною сировиною. А ще це начинка для бойової частини ракет, запущених на Козлокамєнную.
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Ні, не здали, думаю і не здадуть
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30.09.2020 18:12 Відповісти
Затухни!
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30.09.2020 21:20 Відповісти
Чому у вас срака підгоріла? давай поспоримо, що сховище для ВВЕР в кращому разі здадуть в кінці 2021, коли заплатять рашці чергові 200 млн
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01.10.2020 09:29 Відповісти
Кацапи йдуть лісом!
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30.09.2020 14:51 Відповісти
шоб вони ще там і заблукали
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02.10.2020 22:00 Відповісти
Сховище відпрацьованого палива повинні були добудувати в цьому році. Але не добудують, бо 200 млн дол на рік за вивезення відпрацьованого палива в РФ - гарний потік бабла, хто ж його зупинить?
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30.09.2020 18:11 Відповісти
Чтото кацапские боты очень вялые сегодня.

Где Олька Кошарная. Пусть тут желчью всё зальет))))
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02.10.2020 12:14 Відповісти
так она ж агєнт КаГеБе.

Кошарная при совке закончила факультет Московского Универа на котором учили как делать ядерное оружие. Поступление только через КГБ))))
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02.10.2020 14:12 Відповісти
В то время все атомщики прошли КГБ
Сейчас советник Буславец. Тоже Оля и тоже пророссийская
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02.10.2020 14:17 Відповісти
Так у неё все советники это бывшие чиновники Януковича
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02.10.2020 14:30 Відповісти
А кто знает почему Юру Недашковского до сих пор не посадили. Юра на топливе воровал знатно.
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02.10.2020 12:56 Відповісти

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