Westinghouse и "Энергоатом" подписали контракт о поставках ядерного топлива на Ривненскую АЭС
Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" для поставок ядерного топлива ВВЭР-440 для Ривненской АЭС.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Westinghouse сообщает БизнесЦензор.
Стороны также подписали протокол относительно дальнейшего изучения возможности локализации производства компонентов тепловыделяющих сборок в Украине. Подразделение Энергоатома "Атомэнергомаш" в настоящее время завершает квалификацию на изготовление верхних и нижних сопел ВВЭР-1000 для топлива Westinghouse.
Топливо Westinghouse ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести ядерных реакторах в Украине. Westinghouse будет поставлять топливо для более половины украинских реакторов.
Как известно, третий "миллионник" Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который с июля 2018 работал исключительно на топливе Westinghouse. Замечаний в процессе эксплуатации не было.
В 2000 году было подписано украинско-американское межправительственное соглашение, согласно которому началась реализация проекта квалификации ядерного топлива для Украины.
В 2005 году в активную зону энергоблока №3 ЮУАЭС были впервые загружены 6 опытных (пилотных) тепловыделяющих сборок производства Westinghouse (ТВС-W).
В 2010 году были дозагружены еще 42 кассеты Westinghouse.
Переходя от проекта квалификации к коммерческим поставкам ядерного топлива от альтернативного поставщика, был подписан контракт №1 между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Sweden, который предусматривал поставку ядерного топлива для трех украинских энергоблоков ежегодно в течение четырех лет.
Для его эксплуатации были определены энергоблоки №2 и №3 Южно-Украинской, а также энергоблок №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС).
В рамках расширения контракта №1 еще на три энергоблока, топливо Westinghouse в 2017 году было загружено в четвертый, первый и третий блоки Запорожской АЭС.
На сегодня в составе активных зон шести энергоблоков ЮУАЭС и ЗАЭС эксплуатируются 746 ТВС производства компании Westinghouse: ЮУАЭС-3 и ЗАЭС-5 – по 163 тепловыделяющие сборки, ЮУАЭС-2 и ЗАЭС-1 – по 126 сборок, ЗАЭС-3 и ЗАЭС-4 – по 84 сборки.
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в данном случае Украину
Где Олька Кошарная. Пусть тут желчью всё зальет))))
Кошарная при совке закончила факультет Московского Универа на котором учили как делать ядерное оружие. Поступление только через КГБ))))
Сейчас советник Буславец. Тоже Оля и тоже пророссийская