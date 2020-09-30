Рада отменила пленарные заседания до 20 октября из-за вспышки коронавируса (обновлено)

Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента.

За обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады в среду проголосовало 278 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С соответствующим предложением обратились председатели фракций и депутатских групп Верховной Рады.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР. За последние несколько дней до 10 человек заболело. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но дала возможность уменьшить количество людей в одном помещении. Я хотел бы напомнить, что, согласно действующему законодательству, заседания комитетов могут проходить в онлайн-режим", – пояснил спикер Дмитрию Разумков.

Согласно принятому постановлению, на следующее пленарное заседание депутаты соберутся только 20 октября в связи с необходимостью рассмотреть в первом чтении проект госбюджета на 2021 год .

Так, на неделю с 5 по 9 октября теперь запланирована работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), на неделю с 19 по 23 октября – работа с избирателями, 20 октября состоится единственное пленарное заседание, 21, 22, 23 октября – вновь планируется работа с избирателями.

Ранее предполагалось, что неделя с 5 по 9 октября будет планарной, затем с 12 по 16 октября депутаты будут работать в комитетах, а две недели с 19 по 30 октября были отведены на работу с избирателями.