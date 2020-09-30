В России пожаловались на отказ мировых производителей поставлять оборудование для самолетов

Ряд иностранных поставщиков оборудования для российского гражданского авиастроения в последнее время отказались от сотрудничества с Москвой.

Об этом заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", – сказал Шпак.

"По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение", – добавил российский чиновник.

При этом он не уточнил, какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения.

В дальнейшем, по его словам, ограничения могут коснуться микроэлектроники.

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Как отмечает агентство, с проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество ранее столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21. Санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета.

Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Тем не менее, старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным он ожидается в конце 2021 года.

Кроме проекта МС-21, предприятия "Ростеха" работают над созданием региональных самолетов Ил-114-300 и дальнемагистральных Ил-96-400М. Серийно выпускаются в РФ региональные самолеты Sukhoi Superjet 100 и локализованные на "Уральском заводе гражданской авиации" чешские L-410.