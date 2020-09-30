Кабмин ввел возможность через "Дию" поделиться техпаспортом на авто с другим водителем

Кабмин принял постановление, которым разрешено зарегистрированным фактическим пользователям транспортных средств пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в мобильном приложении "Дия".

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой транспормации, передает БизнесЦензор.

Ранее в "Дие" свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) отображались только у владельцев автомобилей.

"Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После того, как владелец авто подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в действии отразится свидетельство на управление транспортным средством", - сказано в сообщении.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины. Официально 5 октября на Diia Summit будет презентован новый функционал приложения.