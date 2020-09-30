Власти России обязали "Газпром" и "Роснефть" продавать валюту для поддержки курса рубля

Правительство России обязало как минимум три российские госкомпании – "Газпром", "Роснефть" и "АлРоса" – поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.

Директивой правительства РФ, о которой стало известно накануне, указанным госкомпаниям и их дочерним обществам предписано привести чистый уровень иностранных активов в соответствие с тем, который был на 1 октября 2018 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как пояснил начальник аналитического управления "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, получение госкомпаниями директивы о сокращении валютных активов потребует продажи валюты на рынке, что позволит ослабить падение курса рубля.

"Сам факт возврата к таким антикризисным мерам показывает готовность ЦБ и правительства использовать имеющиеся инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке", – подчеркивает Кадулин.

"Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить госкомпании увеличить продажи иностранной валюты, что должно поддержать рубль. Впервые подобная директива принималась в 2014 году, когда также наблюдалось резкое ослабление рубля... В среднесрочной перспективе эффект для рубля будет нейтральным, в этом году поступления экспортной выручки значительно сократились, валютные доходы госкомпаний резко упали", – в свою очередь, отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.

После появления этой новости рубль активно укрепляется к доллару и евро на Московской бирже днем в среду. Инвесторы фиксируют прибыль в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж российской валюты.