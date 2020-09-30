Белорусская IT-компания решила открыть офис в Украине после давления силовиков Лукашенко

Белорусская IT-компания PandaDoc открывает офис в Украине.

Об этом основатель PandaDoc Микита Микадо сообщил в интервью отраслевому изданию Dou.ua, передает БизнесЦензор.

"Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов. У Украины есть несколько плюсов. Первое – это местный рынок талантов. Второе – то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но ваше правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать", – рассказал Микадо.

Основатель компании, отметил, что налоговые условия в Украине еще более выгодные, чем в Беларуси, подразумевая оформление сотрудников в формате физлиц-предпринимателей.

"Ту систему, которая стандартная в Украине, мы и будем использовать. Все же так работают в Украине", – пояснил предприниматель.

Читайте также: Крупные IT-компании могут свернуть бизнес в Беларуси из-за Лукашенко, – Reuters

В то же время он отметил среди недостатков трудоустройства через ФОП то, что белорусские программисты не могут претендовать на вид на жительство и через 90 дней вынуждены выезжать из страны.

"У нас есть одна проблема, которую нужно решать в Украине. И, решив ее для нас, вы решите ее для всех. Большинство белорусских компаний переезжает сюда и выбирает такой же способ с ФОП, как и большинство украинских компаний. При этом получить вид на жительство таким способом белорусскому программисту не получается. Потому что он должен быть официально трудоустроен. Через ФОП вид на жительство получить нельзя. И уже через 90 дней нужно выезжать из страны", –добавил основатель PandaDoc.

Как сообщалось, 2 сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Кроме того, обыски прошли в домах и квартирах некоторых сотрудников. Четырех сотрудников компании арестовали.

Основатель PandaDoc Микита Микадо еще в самом начале протестного движения в Беларуси заявил, что финансово поможет сотрудникам силовых ведомств, если те оставят службу.