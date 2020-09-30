Связанной с таможенниками фирме отдали на утилизацию 735 тысяч пачек сигарет за копейку

Главное управление Налоговой службы в Закарпатской области 24 сентября заключило с ООО "Нью Экосвит" договор на уничтожение 735 006 пачек сигарет за 1 копейку.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В налоговой службе выставили ожидаемую стоимость тендера в 3 тыс. грн. Кроме "Нью Экосвита" в тендере участвовали ЧП "Рома" и ООО "Экологические перерабатывающие технологии".

При этом последняя компания пожаловалась на "аномально низкую" ожидаемую стоимость тендера. По мнению фирмы, 3000 грн за уничтожение 735 тысяч пачек сигарет "не покрывает расходы себестоимости" на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, охрану и уничтожение табачных изделий. Фирма требовала провести мониторинг цен и привести ожидаемую стоимость к "рыночных показателей". Однако в Налоговой службе это требование отклонили.

В итоге фирма "Нью Экосвит" сразу предложила выполнить работы за 1 копейку и выиграла тендер.

"Нью Экосвит" традиционный получатель заказов на сожжение контрабанды в Закарпатской области. Хотя она так дешево свои услуги не предлагала, в июле она получила подряд на утилизацию 88 тыс. пачек сигарет за 1 гривню.

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ООО "Нью Экосвит" основано в марте 2013 года, владельцами фирмы указаны Виктор Вудмаска и Александр Вагерич. Первый – сожитель и.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области Марианны Готры, второй является полным тезкой сына старшего государственного инспектора Закарпатской таможни Александра Вагерича.

Уполномоченный представитель ООО "Нью Экосвит" Анатолий Митровка является мужем Любви Митровки, начальника отдела в Главном территориальном управлении юстиции в Закарпатской области.

У Анатолия Митровки был общий бизнес Марианной Готрой, возглавляющий Закарпатское управление юстиции. Они владели ООО "Ялинка", которое сейчас находится в статусе прекращения, эта фирма специализировалась преимущественно на торговле продуктами питания, напитками и сигаретами. Также Анатолий Митровка выступает хранителем имущества должников, которое выставляется на продажу ГП "СЕТАМ".

До 2016 года соучредителем "Нью Экосвита" была Зинаида Станко, жена Василия Станко – заместителя начальника Отдела таможенного оформления №1 Таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ГФС.