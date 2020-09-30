Расходы на производство сельхозпродукции с начала года снизились на 5,1%, – Госстат

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам января-августа 2020 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Расходы на производство растениеводческой продукции за восемь месяцев нынешнего года уменьшились на 7%, продукции животноводства – на 2,8%, на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, – на 10,9%.

В то же время, по данным Госстата, расходы на производство с/х продукции в августе к предыдущему месяцу снизились на 0,4%. Так, расходы на производство растениеводческой продукции уменьшились на 0,44%, продукции животноводства – на 0,31%, а на материально-технические ресурсы, наоборот, выросли – на 1,5%.

Как сообщалось, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине по итогам 2019 года снизились на 0,64% по сравнению с 2018 годом.