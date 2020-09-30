Скандальный суд отменил запрет на строительство еще одной высотки в центре Киева

Суд признал противоправным и отменил решение главного инспектора строительного надзора Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в городе Киеве от 8 ноября 2019 года об отмене градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка для проектирования жилого дома на ул. Гоголевской, 32-В в Шевченковском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева от 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В феврале 2013 года Департамент градостроительства КГГА выдал ПАО "Авиакомпания "Вита" градостроительные условия и ограничения для строительства жилого дома на ул. Гоголевской, 32-В.

В ноябре 2019 года по результатам проверки инспектор их отменил, поскольку намерения застройки не соответствуют Генплану столицы: компания хочет построить жилье на территории общественных зданий и сооружений.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что действия главного инспектора совершены при отсутствии достаточных и необходимых правовых оснований и без соблюдения законодательно определенной процедуры назначения внеплановой проверки и оформления ее результатов.

В частности, суд сослался на то, что во время проведения проверки инспектор физически не посмотрел на Генплан и не сравнил с ним указанные градостроительные условия и ограничения, а сделал выводы на основе справки и копии ГУО, полученных от КГГА.

При этом в самых ГУО есть графа – функциональное назначение участка в соответствии с Генпланом, где в отношении участка на ул. Гоголевской, 32-В, указано, что это территория общественных зданий и сооружений. Как известно, на этих территориях нельзя строить жилье, ведь они предусмотрены для библиотек, театров и т.д.

Как сообщалось, в августе тот же Окружной админсуд Киева отменил приказ ГАСИ Украины от ноября 2019 года об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ на ул. Гоголевской, 32-В. Сейчас идет апелляционное рассмотрение этого дела.

ПАО "Авиакомпания "Вита" является арендатором участка площадью 0,22 га на ул. Гоголевская, 32-В на основании решения Киевсовета 2004 года. Участок находится в пределах центрального исторического ареала Киева и в пределах памятника истории местного значения "Горка Обсерваторная, Х-ХХ вв.".

По состоянию на второй квартал 2020 года, владельцами ПАО "Авиакомпания "Вита" поровну является ООО "Мангус" и Александр Байдацкий из Винницкой области. Владельцем ООО "Мангус" является Александр Карпьяк из Макеевки, который также является руководителем ООО "Дисбуд", конечным совладельцем которого является основатель и управляющий партнер девелоперской компании DIM Group Александр Насиковский. Его брат Андрей Насиковский был одним из подозреваемых по делу об избиении Татьяны Черновол.

Напомним, 4 декабря 2019 года во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за ее отставку тогдашняя министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что с ней начали борьбу из-за аннулирования разрешений на строительные работы на некоторых объектах в Киеве. По словам Бабак, давление на нее началось после отмены разрешений на строительство на объектах по ул. Ольшанской, 2-Б и Гоголевской, 32-В в Киеве.

В обоих случаях ГАСИ установила несоответствие намерений застройки Генплану Киева. Эти разрешения были выданы в августе-сентябре 2019 года, когда Госархстройинспекцию возглавлял Сергей Кузьмин, связанный с теневым "смотрящим" по ГАСИ Юрием Горовым.