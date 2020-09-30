Китайская компания подала обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Китайская Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского 23 сентября подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку ПАО "Мотор Сич".

Об этом говорится в сообщении Xinwei на Шанхайской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что АМКУ 20 августа информировал компании, что их заявка от 4 августа требовала дополнительных материалов, работа над которыми была проведена, и сейчас обновленная заявка находится в комитете.

"Существует неопределенность относительно того, может ли она быть окончательно одобрена", – констатирует Xinwei.

Компания напомнила, что предыдущая совместная заявка на покупку "Мотор Сич" с госконцерном "Укроборонпром" от лета 2019 года, была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH.

Компания также указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

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Как сообщалось, китайская Beijing Xinwei Technology Group в начале сентября сообщила, что ее дочерняя компания Skyrizon и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи".

Ранее Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

В свою очередь президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

По данным СМИ, около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения.

"По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4,73 млрд грн.