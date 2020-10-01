В Украине выявлено очередное рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине за сутки по состоянию на утро 1 октября выявлено 4 069 новых случаев заражения коронавируса, 64 летальных случая от этой болезни и 2 083 случая выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заболевания выросло до 213 028, общее количество смертей от коронавируса в Украине – 4 193, случаев выздоровления – 94 443, продолжают болеть 114 392 человека.

Наибольшее количество случаев заражения в Киеве – 23 155, Львовской области – 20 590, Харьковской области – 19 128, Черновицкой области – 14 605, Ивано-Франковской области – 13 837.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за последние сутки по состоянию на утро 30 сентября обнаружено 4 027 новых случаев заражения коронавирусом, что являлось новым рекордом.