БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
365 0

В Украине выявлено очередное рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине выявлено очередное рекордное количество заболеваний коронавирусом за сутки

В Украине за сутки по состоянию на утро 1 октября выявлено 4 069 новых случаев заражения коронавируса, 64 летальных случая от этой болезни и 2 083 случая выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заболевания выросло до 213 028, общее количество смертей от коронавируса в Украине – 4 193, случаев выздоровления – 94 443, продолжают болеть 114 392 человека.

Наибольшее количество случаев заражения в Киеве – 23 155, Львовской области – 20 590, Харьковской области – 19 128, Черновицкой области – 14 605, Ивано-Франковской области – 13 837.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за последние сутки по состоянию на утро 30 сентября обнаружено 4 027 новых случаев заражения коронавирусом, что являлось новым рекордом.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 